Erdoğan'ın eski metin yazarından Hilal Kaplan ve Selman Öğüt'e tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve kayınbiraderi Selman Öğüt’ün terör suçlamasıyla şikâyetçi oldukları listeyi paylaştı.

Ünal, “Babaları FETÖ’nün kanalında kalp krizi geçirip ölmüş. Kendileri yıllarca salya-sümük ‘Hoca efendilerini’ savunmuş. Normalde sokağa çıkacak, ağızlarını açacak yüzleri olmamalı ama FETÖ ile mücadelede en ön safta bulunmuş bana dahi FETÖ iftirası atacak kadar utanmazlar” diyerek sitem etti.

“Güya örgütmüşüz!” diyen Ünal, devamında şunları kaydetti:

“Listeye dikkat edin: Fetöcü kankalarını eklemişler ama onlar yurtdışında oldukları için dokunulmazlar. Kalanların çoğunun tek ortak noktası ise Fetö karşıtlığı… Ergenekon’daki taktiğin aynısı. Uyuyan hücreler uyanmış, intikam operasyonu başlatmış sanki!”