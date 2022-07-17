Erdoğan'ın eski doktoruyla ilgili 'cumhurbaşkanı adaylığı' iddiası

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez’le ilgili açıklamalar yaptı.

Tv100’de Pınar Işık Ardor’un sunduğu "Gündeme Dair" programına katılan Yarkadaş, Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez’in "cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini" iddia etti.

Yarkadaş’ın açıklaması şöyle;

"Turhan Çömez’in yakın arkadaşları kamuoyundan çok ilgi gördüğünü böyle bir beklenti oluştuğunu özellikle sosyal medyada kendisine yönelik ciddi bir ilginin olduğunu ve aday olması yönünde talep olduğunu söylüyorlar. Yani Turhan Çömez aday olmak istiyor."