Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Çömez'in katılacağı parti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda siyasete dönme sinyali veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Milletvekili Turhan Çömez'in katılacağı parti belli oldu.
Halk TV'nin haberine göre; İYİP'e katılacağı ifade edilen Çömez'e parti rozetinin yarın İYİP Grup Toplantısı'nda Meral Akşener tarafından takacağı belirtildi.
Çömez geçtiğimiz aylarda Meral Akşener'in Balıkesir ziyaretine katılmış, ziyaretin ardından "Sayın Meral Akşener doğduğum büyüdüğüm topraklardaydı bugün. Sokaklara sığmayan kalabalıklar, bir devrin kapanışını ve pırıl pırıl bir güneşin doğuşunu müjdeliyordu" açıklamasında bulunmuştu.