Erdoğan'ın eski doktoru Süleyman Soylu'yu hedef aldı, Bayraktar selam yolladı

Sosyal medya hesabından AKP'ye yönelik sert yorumlarıyla gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP milletvekili Turhan Çömez, son mesajında Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Çömez, "Soylu: 'İnterpol diye bir kuruluş var, bizi kale almıyor.' Neden alsın? Uyuşturucu kaçakçıları, soyguncular, dolandırıcılar sizlerle boy boy resim çektirirken, siz bana kırmızı bülten çıkartmaya çalıştınız. Adamlar niye kale alsınlar sizi?" ifadesini kullandı.

Çömez'in bu mesajının altına 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan'ı hedef alarak, tüm talimatları Erdoğan'ın verdiğini söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Dr. Arkadaş, nasılsın? İnşallah iyisindir. Selamlar" diye yazdı.

İki ayrı dönemde Erdoğan'la sorun yaşayan AKP'nin iki eski önemli isminin sosyal medya üzerinden paslaşması dikkat çekti.