Erdoğan'ın eski doktoru Akşener'in başdanışmanı oldu

Erdoğan'ın eski doktoru olarak kamuoyunda bilinen Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez İYİP'e katıldı. Çömez’in rozetini İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçen haftaki grup toplantısında takmıştı.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Meral Akşener’in kendisini başdanışman olarak atadığını duyurdu.

Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“Bugün, Genel Başkan Sayın Meral Akşener tarafından başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur. Güveni için kendilerine, İYİ Parti yönetimine ve tüm İYİ Parti ailesine şükranlarımı sunuyorum.”

Kürşad Zorlu da partinin sözcüsü oldu

İYİP Sözcülüğü görevine, bugün TBMM Grup Toplantısı'nda partiye katılan Habertürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu getirilmişti.