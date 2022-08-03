Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" dediği, detaylarının gelecek ay yapılacak tanıtım toplantısında duyurulacağı sosyal konut projesinde yüzde 10 peşinat isteneceği, 15 yıl vadeli olacağı belirtildi.

TOKİ’nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin konut inşa etmesi bekleniyor. Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayanlar bu evler için başvuru yapacak, sonuçlar kurayla belli olacak.

2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.