AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır ziyareti iptal edildi.
Erdoğan'ın maden patlamasının yaşandığı Bartın Amasra'ya gideceği açıklandı.
Haber Merkezi
Çağrı Kınıkoğlu
Haber Merkezi
Erdoğan'ın Diyarbakır programı iptal edildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarınki Diyarbakır programını erteledi, Bartın'a gidecek.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır ziyareti iptal edildi.
Erdoğan'ın maden patlamasının yaşandığı Bartın Amasra'ya gideceği açıklandı.