Erdoğan'ın dilinde İBB var, peki bu yaşananlar unutuldu mu?: İşte İstanbul'un ‘onlarlı' 25 yılının hikayesi...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Trabzon'da konuşurken İstanbul'da her şeyi kendilerinin yaptığını söyledi. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusu ve büyük rant 'olanaklarıyla' patronların hep büyük bir iştahla saldırdığı, İstanbul'un baştan aşağı yağmalandığı o 25 yılın kısa yolsuzluk hikayesini İBB'nin yeninden bu kadar tartışıldığı bir dönemde yeniden sunuyoruz...



İşte o 'kısa, uzun' öykü...