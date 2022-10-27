Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence talebiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el yükselterek 'anayasa değişikliği' çağrısı yapmasıyla boyutlanan tartışmayı yorumladı.

rdoğan’ın 7 Ekim'de uçaktaki gazetecilere "Ortada yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok. Bu beyefendi pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor ki benim ömrümün santraforlukla geçtiğini" şeklindeki sözlerini hatırlatan Çakır, şöyle devam etti:

"(...) Erdoğan gerçekten CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisine 2023 seçimlerini kazandıracak bir pas verdiğine inanıyor. İşte bu yüzden başörtüsünü gündeminden düşürmüyor, el üstüne el yükseltmesi bundan.

CHP’nin TBMM’ye sunduğu 'başörtüsünü yasal güvenceye' kavuşturacak kanun teklifinin 'sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim' aşamasına gelmesinin sebebi bu.

'Dikkatinden kaçan önemli bir husus var'

2023 Haziranına kadar da düşürmeyeceğe benziyor. İyi bir santrafor olduğunu, ömrünün santraforlukla geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatinden kaçan önemli bir husus var.

İyi bir santrafor eline geçen pası gole çevirmek için haftalarca beklemez. Beklerse seyirciyi sıkar, oyunun heyecanı kalmaz. Amigoların da seyirciyi coşturmada bir sınırı var. Seyirciyi sürekli aynı coşkunlukta tutmak mümkün değil, futbol tarihinde böyle bir şey yok.

'İyi bir santrafor her ihtimali hesaplamalı'

İyi bir santrafor ihtimalleri anında değerlendirir ve pası gole çevirir ve bırakır. Oysa iyi bir santrafor her ihtimali hesaplamalı, her açıyı görebilmeli. CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 Ekim akşamı bütün ülkenin önüne bir turnusol kağıdı bıraktı ve turnusol bir aydır işliyor. O turnusolün bir aydır ortaya koyduğu fotoğraf şöyle.

'Siyasi bir polemiğe çevirdi'

CHP lideri 3 Ekim akşamı 'Kadınların kılık kıyafeti artık siyasetin gündeminden, tekelinden çıkmasını istiyoruz. Bu meseleyi devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağının arasından çıkarmanın, sonsuza kadar çıkarmanın, kapatmanın zamanı geldi' diyerek hazırlattığı kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Ve o gün bu gündür bekliyor. Sayın Erdoğan 'böyle bir mesele yoktu, bu mesele zaten çözülmüştü' dedi ama o gün bugündür başörtüsü gündeminden düşmüyor. Siyasi bir polemiğe çevirdi.