Erdoğan'ın danışmanı: Halep Türkiye'nin kontrolüne verilmeli

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili konuşurken Halep'in Türkiye'nin kontrolüne verilmesi çağrısında bulundu.

Ülke TV'de yayımlanan bir programda konuşan Aktay, "Halep ilk zamanlarda ÖSO'nun elindeydi. Fakat İran ve Rusya'nın yardımıyla Esad rejimi oraya bir çullandı, büyük katliamlar yaptılar. Türkiye devreye girmeseydi çok feci katliamlar olacaktı" dedi.

Sözlerine devam eden Aktay "Halep'te durum düzeltilirse, Türkiye Suriye rejimiyle anlaşırsa -ki bence Türkiye'nin talep etmesi gereken şey budur- Halep Türkiye'nin kontrolüne verilmeli" diye konuştu.

Söz konusu durumun geçici olarak sağlanması gerektiğini ve bunun yapılması halinde en az 1 buçuk 2 milyon Suriyelinin gönüllü olarak dönüş yapabileceğini öne süren Aktay, "Suriye'de uzun vadede Suriye halkının katılımıyla gerçekleşecek barışçıl bir çözüm ortamının oluşabilmesi için bu olabilir" ifadelerini kullandı.