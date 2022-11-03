Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı arabalar Togg biçiminde olacak

AKP MYK toplantısı, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşulan gündem maddeleri arasında cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen yerli otomobil Togg fabrikası da vardı.

Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de Togg'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş verdiği konuşuldu. Aliyev'in bu talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiği öğrenildi.

Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabaların da bundan sonra Togg biçiminde olacağı öğrenildi.