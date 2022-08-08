Erdoğan'ın cemevi ziyareti başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi’ni ve Cemevi’ni ziyaret ediyor.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla yapılan ziyaret için Alevi dedeleri ve akademisyenler çağırılmıştı.

Hüseyin Gazi Cemevi’nin yönetim kurulu, Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Bu ziyaret programı Hüseyin Gazi Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın kişisel inisiyatifi ile organize edilmiştir. Ziyaret sürecinden ne Vakıf Kurucular Kurulu’nun ne dernek Yönetim Kurulu’nun ne de Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dernek Başkanımız Melih Hız’ın bilgisi bulunmaktadır” açıklamasını yapmıştı.