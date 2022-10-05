'Erdoğan'ın bugün açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti MYK’sının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üç saatlik toplantıda, bugün Erdoğan tarafından açıklanması beklenen "anayasanın hak ve özgürlükler kısmı" ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi.

AKP kurmayları, “Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.