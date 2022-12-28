Erdoğan'ın başdanışmanından 'erken seçim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur" diyen Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimler için 10 farklı günün seçenek olarak bulunduğunu kaydetti.

Mehmet Uçum'un paylaşımları şöyle:

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur.

Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.

Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez."