Erdoğan'ın başdanışmanından 'erken seçim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, seçim kanunundaki değişikliğin geçerli olması için seçim kararının en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur" diyen Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimler için 10 farklı günün seçenek olarak bulunduğunu kaydetti.

Mehmet Uçum'un paylaşımları şöyle:

"Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur.

Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var.

Buna göre 30 Ocak 7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisana kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocaktan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez."

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