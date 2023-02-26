Erdoğan’ın başdanışmanı: 'Seçimden kaçamazsınız'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesiyle ilgili tartışmalara yönelik Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Uçum, yaptığı paylaşımda 6’lı masayı hedef alarak “Seçimler ertelensin diye yapmadığınızı bırakmadınız. Ama kaçamazsınız” dedi.

Uçum, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Asrın değil asırların felaketini yaşadık. Ülke Liderimiz CB Erdoğan’la birlikte ayakta kaldık. Halkımızın acısını istismar ettiniz, yetmedi seçim tartıştınız, seçimler ertelensin diye yapmadığınızı bırakmadınız. Ama kaçamazsınız, yakındır aziz halkımızın karşısına çıkacaksınız.”