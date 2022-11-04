Erdoğan'ın baş aşçısı Gülen yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana aşçılığını yapan ve son olarak Huber Köşkü'nde görev yapan 53 yaşındaki Metin Gülen, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı baş aşçılarından Bolulu Aşçı Gülen Bolu'da toprağa verildi. Cenaze namazına Gülen'in ailesi ve çalışma arkadaşları ile Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cengizhan Başaran ve vatandaşlar katıldı. (AA)