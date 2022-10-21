'Erdoğan’ın B Planı HDP’ye bir teklif götürmek' diye yazdı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, muhalefetle AKP arasında dış siyasette destek arayışının hız kazandığını öne sürdüğü bugünkü yazısında, “Tayyip Erdoğan’ın üç ay içinde dört kez Putin ile yüz yüze görüşmesini de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahatini de bu anlamda okumak lazım. Bu arayışlarda kim daha başarılı? Net bir cümle kurmak için vakit henüz erken!..” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın planı Rusya’nın desteği ile seçimleri ilk turda kazanmak en kötü ihtimalle ikinci tura taşımak. Alışık olduğumuz üzere altılı masanın bir planı yok, şartların kendiliğinden olgunlaşmasını umuyorlar” diyen Takan, şöyle devam etti: “İkinci turda Meclis aritmetiği ortaya çıkmış bir seçimde HDP’ye bir teklif götürülmesi Erdoğan’ın ‘B’ Planı. HDP de bunu biliyor ve ikili oynuyor."