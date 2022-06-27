Erdoğan'ın avukatı hakkında zorla getirme kararı

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Can Özçelik’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’a yönelik, “Hakaret”, “İftira”, “Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçlamasıyla görülen davada mahkeme İnal hakkında zorla getirme kararı verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Avukat İnal’ın şikayetçi olduğu ve Terkoğlu’nun yargılandığı onlarca davada ilk kez böyle bir karar verildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Cendere isimli kitabının çıkması nedeniyle 16 Aralık 2020 tarihinde ''Kırmızı Kedi'' isimli Youtube kanalında meslektaşı Can Özçelik’in sorularını yanıtladı. Cendere kitabında yer alan Erdoğan’ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal’ın bir dosyada yargı mensupları ile dosyanın tarafını nasıl bir araya getirdiğini ve yargıya müdahalenin nasıl yapıldığını konu aldığı kısımda Youtube yayınında konuşuldu. Bu yayının ardından Mustafa Doğan İnal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kendisine iftira atılıp, hakaret edildiğini öne süren İnal, yargı mensupları ile dosya taraflarını bir araya getirdiği toplantıya ait ses kaydının ise, “kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçunu oluşturduğunu savundu.

3 ayrı suçlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Can Özçelik hakkında iddianame düzenledi. İki gazetecinin, “Aleni hakaret”, “İftira”, “Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçlarından cezalandırılmasını istedi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davaya Terkoğlu ve avukatı katılırken, Can Özçelik’in avukatı müvekkilinin şehir dışında olduğunu ve bir sonraki celse hazır edileceği söylendi. Şikayetçi Mustafa Doğan İnal da duruşmaya katılmadı. Mahkeme İnal ve Özçelik’e usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadıklarını belirterek Özçelik ve İnal hakkında zorla getirme emri düzenledi.