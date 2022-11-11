'Erdoğan'ın askerleriyiz' diyorlardı, parti resmileşemedi: 'MHP talimat vermiş diyorlar ama biz inanmıyoruz'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Ocak Partisi'nin resmileşememesi ile ilgili Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Pehlivan "“Recep Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz” diyecek kadar bağlılar..." diye tanımladığı toplulukla ilgili "Gelin görün ki Osmanlı Ocakları ile AKP arasına sanki kara kedi girmiş gibi." ifadelerini kullandı.

9 ay önce "Ocak Partisi"nin kurulması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verildiğini ancak partinin varlık gösterebilmesi için gerekli “alındı belgesini”nin İçişleri Bakanlığı tarafından verilmediğini aktaran Pehlivan, "Osmanlı Ocakları’ndaki söylentinin de tepkinin de dozu gün geçtikçe yükseliyor." dedi.

MHP talimat vermiş diyorlar ama biz inanmıyoruz

İşin aslını öğrenmek için Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör’ü arayan Pehlivan, Güngör'ün şu ifadelerini aktardı:

“Alındı belgemizin verilmediği doğrudur. Halbuki üye kayıtlarımızın yapılabilmesi için o belgenin alınması gerek. Bizden sonra kurulan bazı partiler o belgeyi aldı. Ama ne yazık ki Ocak Partisi’nin belgesi verilmedi. MHP’nin İçişleri Bakanlığı’na böyle bir talimat verdiği yönünde bilgi gelse de biz buna inanmıyoruz.”

Pehlivan, "MHP neden böyle bir şey yapsın ki?" sorusuna karşılık ise şu yanıtı aldığını söyledi:

“Güya barajı aşamıyorlarmış da MHP’nin oylarının bize geçeceğini düşünüyorlarmış. AK Parti’nin, MHP’nin ve İYİ Parti’nin oylarını bölebilirmişiz. Ama biz buna inanmıyoruz. MHP sonuçta Cumhur İttifakı’nın bir neferi... Biz de Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz.”

Kripto FETÖ iddiası

Pehlivan, konuşmanın devamını ise şu sözlerle aktardı:

“Peki, bu durumu İçişleri Bakanlığı’na sorduğunuzda ne yanıt alıyorsunuz” diyorum, duyduklarım daha da şaşırtıyor: “Yanıt alınamıyor. Yanıt veremezler çünkü anayasal suç işliyor kardeşlerimiz... Bazı siyasi partilere alındı belgesinin verilmesi 3 yıl sürmüş. Bazılarına ise 15 gün içinde verilmiş. Yani biz bu sorunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Ama kripto FETÖ olabilir, kripto her şey olabilir, Ocak Partisi’ni engellemek isteyenler de olabilir. Onların bir parmağı olabilir bu işte...”

“Ne yani, İçişleri Bakanlığı’nda kripto FETÖ’cü var mıdır ki” diye sorunca da şu yanıtı alıyorum: “Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. Hayret ettiğimiz nokta da bu.”