Erdoğan'ın 'Altılı Masa'dan kalk' çağrısına İYİP'ten yanıt: 'Ay harika'

G20 zirvesi için gittiği Endonezya'dan dönerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e 6'lı masa çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.

Erdoğan'ın Akşener'e 6'lı masayı terk etmesi için çağrıda bulunmasının ardından İYİP Gençlik Kolları, Twitter hesabından Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak bir video yayınladı. Videoda Akşener'in kahkaha yaparak 'Ay harika' dediği görüldü.