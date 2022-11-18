Erdoğan’ın Akşener’e çağrısının perde arkası

Gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısını AKP'lilere sorduğunu söyledi.

2023 seçimi sonrası için adım

Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, “AK Partili’lere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partili’lerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

AKP kabullenmiş durumda

Barış Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan ise, “AKP’lilerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AKP kabullenmiş durumda benim gördüğüm.” dedi.