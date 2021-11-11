Erdoğan'ın 'ağaçlandırma' gösterisine Orban da katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Beştepe'de "Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni"nde yaptığı konuşmada "Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir. Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır" dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda da törene katılan Macaristan Başbakanı Victor Orban ile beraberindeki heyete de teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 11 Kasım tarihinin ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum.

- İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir.

- Bir yanda orman yangınları, sel baskınları, kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu mesajı alıyoruz. Ama bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan üzerimize düşenleri yaparken, diğer yandan çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin nişanesidir.

- Türkiye haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşmasında taraf olarak 2050'de 0 emisyon hedefini ortaya koymuştur. Bunun merkezine Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yerleştirdik.

- Son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Ülkemiz orman varlığını artıran sınırlı sayıdan ülkelerden biri olmuştur. 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik.

- BM Küresel Orman Raporuna göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.

- Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.