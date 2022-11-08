Erdoğan'ın adını böyle kullandılar: Yargıya baskının belgesi

Türkiye’de yargıya müdahale edildiği sürekli konuşulan konular arasında yer alıyor. Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün kızı Rabia Gürel’in babasının ikinci eşi Sibel Ergün’e karşı açtığı dava dilekçelerinde yer alan ifadeler de nüfuz kullanılarak yargının nasıl etkilenmeye çalışıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre eski TÜRGEV Genel Başkanı Ahmet Ergün, 15 yıl imam nikahıyla bir arada yaşadığı, 2015 yılında ise nikah masasına oturduğu Sibel Ergün ile boşanma aşamasında. Ahmet Ergün’e vasi olarak atanan kızı Rabia Gürel ise Sibel Ergün’ün babasını dolandırdığını öne sürüyor. Sanık sandalyesinde oturan Sibel Ergün de hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve yargılandığı davaya siyasi müdahale olduğunu iddia ediyor.

Suçlamalar havada uçuştu

Karşılıklı iddialar ve suçlamalar havada uçuşurken Sibel Ergün’ün yargılamaya müdahale edildiği yönündeki iddiasına ilişkin ortaya çıkan bir belge gündemi değiştirecek nitelikte. Ahmet Ergün’ün kızının avukatlarının mahkemeye verdikleri dilekçelerde Ahmet Ergün’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmişte mesai arkadaşı olduklarını belirtmesi dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen ve gizlilik talep edilen bir dilekçenin üst yazısında yer alan, “Müvekkilimiz TÜRGEV’in kurucularından ve Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte mesai arkadaşlarından olmasından ötürü ve dahi dosyamızda bahsi geçen kurumun ülkemizin önemli kurumlarından olmasından ötürü gizlilik taleplidir” şeklindeki beyan "Cumhurbaşkanının adı yargı üzerinde nüfuz elde etmek için mi kullanılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Başka dilekçe içeriklerinde de benzer ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

200'e yakın soruşturma

Ahmet Ergün ve eşi Sibel Ergün arasında ihtilaf 2019 yılında başladı. Sonrasında ise boşanma davası açıldı. Ahmet Ergün'e vasi tayin edilmesi için gerek Sibel Ergün gerekse ilk eşinden olan çocukları tarafından davalar açıldı. 2019 yılında Ahmet Ergün’e kızı Rabia Gürel vasi olarak tayin edildi. Ayrıca Sibel Ergün ve Ahmet Ergün’ün ilk eşinden olan çocukları arasında bugüne kadar karşılıklı şikayetler nedeniyle 200’e yakın soruşturma açıldı. Bazı soruşturmalarda takipsizlik kararı verilirken bazı soruşturmalar davaya dönüştü. En önemlisi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “mal varlığı değerlerini aklama”, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ise “dolandırıcılık” suçundan açılan davalardı.

MASAK Raporu: Kira gelirlerini aldı

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada dosyaya giren MASAK raporuna göre ise Sibel Ergün’ün üzerine herhangi bir taşınmaza rastlanılmadığı, üzerine kayıtlı 9 adet aracı ise sattığı, pek çok kez banka kredisi kullandığı, Ahmet Ergün’ün kira getirilerini aldığı tespit edildi. Dosyayı karara çıkaran mahkeme heyeti Sibel Ergün’ün “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediğinin sabit olduğuna ancak mağdurun eşi olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sibel Ergün’ün arkadaşı ise “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ancak karar istinaf mahkemesinde usulen bozuldu. Yargılama devam ediyor. Daha sonra Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya birleşti. Sibel Ergün’ün eşi Ahmet Ergün hakkında “akli dengesinin yerinde olmadığı, ayırt etme gücünden yoksun olduğundan bahisle vasilik davası açtığı”, “Ahmet Ergün’ün maliki olduğu hastane binasının kira bedellerinin aldığı” ve “Ahmet Ergün’e ait taşınmazların satılarak haksız edinilen mal varlığının buharlaştırılmak istendiği” iddia ediliyor.

Haberde Rabia Gürel’in avukatının konuşmak istemediği de belirtiliyor.