Erdoğan’ın adaylığı reddedilirse yerine gösterebileceği isimler ortaya çıktı

Türkiye, 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Siyaset gündeminde son günlerde tartışılan konuların başında ise Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı geliyor.

Erdoğan’ın daha önce 2 defa Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten hukukçular, Erdoğan’ın yeni bir adaylığının mümkün olamayacağını savunurken, AKP’li isimler ise bu iddiaların asılsız olduğu görüşünde. Konuyu köşesine taşıyan Gerçek Gündem yazarı Orhan Uğuroğlu ise Erdoğan’ın kendi adaylığının düşmesi halinde yerine gösterebileceği 5 ismi de yazdı.

Uğuroğlu, “Karaman’ın koyunu Erdoğan’ın oyunu…!” başlıklı yazısında Erdoğan’ın her şeyin farkında olduğunu belirterek bu sürecin bir danışıklı dövüş olduğunu söyledi.

Uğuroğlu’nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Erdoğan’ın adaylığının amacı nedir?

“Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu” derler ya…

Anlatayım;

Birincisi;

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan’ın Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı “adaylık” başvurusu Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre reddedilecek,

İkincisi;

Erdoğan hemen “mağdur” rolüne bürünecek,

Üçüncüsü;

Seçime girip kaybeden lider durumuna düşmeyecek,

Dördüncüsü;

Yerine aday gösterecek ki hemen muhtemel 5 ismi de yazayım:

1. Devlet Bahçeli,

2. Binali yıldırım,

3. Süleyman Soylu,

4. Numan kurtulmuş,

5. Berat Albayrak…

“Devletin başına Devlet geçecek” sloganı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nın adayı olması ile gerçekleşebilecek…

Beşincisi;

Erdoğan seçilecek cumhurbaşkanı önderliğinde hazırlanacak “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” değişikliğine yeşil ışık yakarak yapılacak erken seçimde yeniden bu kez Başbakan olmak için çalışacak.

