Erdoğan'ın açılışını yaptığı 8 aylık havalimanı su akıtıyor

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan havalimanı 2019’da yetersiz bulunduğu iddiasıyla yenilendi.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, mevcut terminalin yanı başına iki katlı yeni bir havalimanı terminali yaptırılırken yıllık 6,5 milyon yolcu kapasitesi olduğu belirtildi. Gaziantep’in kurtuluş tarihinin de yıl dönümü olan 25 Aralık 2021 günü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı toplu açılış töreniyle hizmete açılan yeni bina aradan geçen 8 ay sonra görüntülendi.

Havalimanı’nın üst katındaki giden yolcu bölümünde tesisat borularından sızan su yolcuların bekleme alanına damladı. Yeni binadaki bu soruna geçici çözüm bulan havalimanı yönetimi su damlayan noktalara yolcuların güvenlik noktalarından geçerken kullandığı kutuları koyarak önlem aldı.

Erdoğan havalimanının açılışını sosyal medya hesabından “Büyüyen ve gelişen Gaziantep’in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşılayacağına inandığım; katlı otoparkı, körüklü apronu ve diğer birimleriyle Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasını da resmen hizmete aldık...” notuyla duyurmuştu.