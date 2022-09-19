Erdoğan’ın açıkladığı TOKİ'ye İsmailağa fetva vermemiş

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Erdoğan’ın açıkladığı 250 bin adet Sosyal Konut Projesi’ne bir tepki de İsmailağa Cemaati’nden geldi. İsmailağa Cemaati, "Caiz değildir, fetva vermiyoruz." dedi.

2020 yılında açıklanan 100 bin Sosyal Konut Projesi’nde ise bir fetva yayınlayarak caiz olduğunu söylemişti.

İsmailağa Cemaati’nden bir kişinin yayınladığı videoda, TOKİ’nin, memur maaşlarına gelen zam oranına göre yapılacak ödemelerin de artacağı ödeme sisteminin caiz olmadığını söyledi.

Yayınlanan videoda “Böyle bir uygulama Hanefi mezhebine göre caiz değildir. TOKİ’nin çoğunlukla uygulamış olduğu uygulama bu olduğundan dolayı biz bu tür bir uygulamaya fetva vermiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

2020 yılında caiz olduğunu söylemişti

2020 yılında açıklanan 100 bin Sosyal Konut Projesi’nde ise İsmailağa Cemaati TOKİ’den ev almak konusunda fetva yayınlayarak caiz olduğunu söylemişti.

İsmailağa Cemaati ile birlikte Diyanet de caiz fetvası yayınladıktan sonra diğer cemaatlerin hedefi olmuşlardı.

