Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler, kusura bakmasınlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD ve AB'nin Yunanistan'a verdiği desteğe tepki gösteren Erdoğan, askeri desteğin Türkiye'ye karşı yapıldığını ifade etti.

Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"5+4, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Bu üsler kime karşı kuruldu. Verdikleri cevap şu; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar.

Elimizdeki rakamlara göre 400 milyar euro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyorlar. Uçaklar veriyorlar. Aynı şekilde ABD'nin desteği var. Kime karşı?

Geçenlerde benimle yaptığı görüşmede (Miçotakis), biz artık üçüncü ülkeleri aramıza sokmayalım demesine rağmen ABD'de yaptığı açıklamalarla Türkiye aleyhinde konuşmalar yaptı. Geldi sonra Davos'ta yaptı aynı konuşmalar. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Yunanistan'ın adaları silahlandırmaya devam etmesi durumunda, adaların hakimiyetinin tartışmaya açılacağını söylemişti.