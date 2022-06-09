Erdoğan'dan Yunanca ve İngilizce paylaşım: Yunanistan evrensel insan haklarını hiçe sayıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzeriden Yunanca ve İngilizce paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, “Gayrı askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir" derken Yunanistan'ı evrensel insan haklarını çiğnemekle suçladı.

Erdoğan, "Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı paylaşımlarına "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz" mesajını ekledi.

"Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyecek ve gerektiğinde adaların silahlandırılmasına dair uluslararası anlaşmaların kendisine verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyecektir" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hülyalardan, söylevlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklını başına toplaması için bir kez daha uyarıyoruz."

Erdoğan ek olarak "NATO içinde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize bile cevap vermeyen Yunanistan'ın provokasyonlarını sükûnetle karşıladık" dedi.