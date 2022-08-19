Erdoğan'dan YSK'ya talimat: Kılıçdaroğlu'na bedel ödetin, hakim savcılar çekiniyor nedense...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, günü birlik Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde de yok. Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri biliyoruz" şeklindeki açıklamasına değinen Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'na (TSK) bedel ödetme talimatı verdi:

"Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."