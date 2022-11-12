Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları

Resmi Gazete'de birçok yeni atama ve görevden alma kararına yer verildi.

Buna göre Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı. Yerine Muhittin Bilge atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Evren Altay atandı.

SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne Hakan Bayri atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Sevinç atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Kadir Kılıç görevden alındı.

Edirne, Bayburt, Kilis, Tekirdağ, Manisa, Aksaray, Malatya, Erzurum, Düzce, Trabzon, Elazığ, Sivas, Nevşehir, Uşak, Erzincan İl Müftülüklerine atama yapıldı.