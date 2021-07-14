Erdoğan'dan vekillere uyarı: Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. Ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temelin üzerine kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi sorununa çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığından daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemimizde yine kendimizle yarışacağız.