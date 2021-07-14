Erdoğan'dan vekillere uyarı: Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 15 Temmuz'a atıf yaparak, "Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Hiç şüphesiz meclis çalışmalarının lokomotifliğini AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir. AK parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımızın komisyon ve genel kurul faaliyetlerine katkılarını da dikkatle izliyorum.
- Atalarımızın dediği gibi, erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her konuyu karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin. Dikkat ederseniz CHP ve şürekası, kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Onların gündemlerinin peşine takılmayacak, sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız.
- (15 Temmuz) Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin.
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Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. Ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temelin üzerine kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi sorununa çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığından daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemimizde yine kendimizle yarışacağız.