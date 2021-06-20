Erdoğan'dan üçüncü doz açıklaması: Antikor için oldum

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ayın başında TRT Haber'de katıldığı canlı yayında üç doz koronavirüs aşısı olduğunu açıklamış, bu açıklama tartışmalara yol açmıştı.

Erdoğan çevrimiçi yapılan "Gençlerle Babalar Günü Buluşması" adlı programda koronavirüs aşına ilişkin "Ben ilk anda aşımı oldum. İlk fazı, ikinci fazı oldum. Bir de antikor için oldum" dedi.

"Halkımızda da ikinci faza geçenler var" ifadesini kullanan Erdoğan "Bundan sonra bunu rahat rahat 30 yaş sınırı ile artıracağız. Ne de olsa elimizde aşımız da var. Burada hedef 18 yaş" dedi.

Erdoğan'ın programa katılanlardan birinin "Sizi böyle dimdik ayakta gördükçe biz de çok iyiyiz” sözlerine “Yıkılmadık ayaktayız” diye yanıt vermesiyse dikkat çekti.