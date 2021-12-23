Erdoğan'dan üç ayrı görüşme: Ali Koç, Ferit Şahenk ve hahamlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i Saray'da kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim ise Koç Holding yönetiminde de yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu.

Bu görüşmeye ilişkin de basına bir açıklama yapılmadı.

Hahamlarla görüşme

Erdoğan dün bu iki görüşme dışında bir de Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini kabul etti.

Görüşmeye ilişkin kareler ile Erdoğan'ın konuklara yaptığı konuşma paylaşıldı. Erdoğan konuşmasında "Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir. Bu konuda özellikle sizlerin desteğini önemsiyorum. İşbirliğimizi geliştirmeye yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız" dedi.