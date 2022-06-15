Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na: Sen bize dış politikada ders veremezsin, haddini bil!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, öğrenci affını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif olarak sunacaklarını açıklayarak, "Tüm gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif lisans, yüksek lisans ve doktorayı belirli şartlarda bırakanlara yeniden fırsat sunuyor" dedi.
Erdoğan ayrıca "Yunanistan'ın oynadığı oyunun farkındayız. Tarihte olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak yine üstümüze salınıyor" diye konuştu.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın "Hukukun üstünlüğü ekonomi için lüks değil, gereklilik; tüm dünya faiz artırıyor, geleneksel politikalara dönmeliyiz" sözlerineyse sert yanıt veren Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Haddini bil!" ifadesini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı HDP'li Salihe Aydeniz için de "Bu kadının dosyası kabarık. Süratle dokunulmazlığı kaldırılmalı. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: