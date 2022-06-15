Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na: Sen bize dış politikada ders veremezsin, haddini bil!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, öğrenci affını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif olarak sunacaklarını açıklayarak, "Tüm gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif lisans, yüksek lisans ve doktorayı belirli şartlarda bırakanlara yeniden fırsat sunuyor" dedi.

Erdoğan ayrıca "Yunanistan'ın oynadığı oyunun farkındayız. Tarihte olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak yine üstümüze salınıyor" diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın "Hukukun üstünlüğü ekonomi için lüks değil, gereklilik; tüm dünya faiz artırıyor, geleneksel politikalara dönmeliyiz" sözlerineyse sert yanıt veren Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki. Haddini bil!" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı HDP'li Salihe Aydeniz için de "Bu kadının dosyası kabarık. Süratle dokunulmazlığı kaldırılmalı. Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizi NATO konusunda taktik hata yapma konusunda CHP'ye sözümüz var; ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, makine fabrikalarını kapatarak savunma sanayilerimizi dışa bağımlı hale getirilen, adalar meselesinde dirayetli duruş sergileyemeyerek ülkemizi bugünkü tartışmaların içine düşüren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan, taktik değil, stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez.

Kılıçdaroğlu, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisiden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin. Onlar kendi içlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı 5. kol elemanlarını temizlesinler. Ülkenin diğer tüm meselelerini biz hal yoluna koyarız.

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz.

'Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, önce haddini bil'

Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar kararımızı değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.

Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz.

Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

'Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır'

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

2023 seçimleri: Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

Kılıçdaroğlu'na: Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Seçimin tarihi belli olmasına rağmen 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı hâlâ yok. Adaylarını şimdi açıklarlarsa o kişi yıpranırmış. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelince yıpranıyor, bu milleti kandırmaktır. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha söylüyorum: ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.

'Pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici'

Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır.

'Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız'

Türkiye’deki enflasyon kamu maliyesindeki bozulmadan kaynaklanmadığı için buna bilindik yöntemlerle çare aramak beyhudedir. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız, yıl başında çok daha rahatlatıcı adımlar planlıyoruz."