Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs ziyareti sonrası bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesiyle ilgili açıklaması üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan "'Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyorum' diyor ama bir defa Kuva-yi Milliye ruhundan haberi yok. Misak-ı Milli nedir? Neyi kapsıyor? Bunu bir öğrenmesi lazım. O 'göndereceğim' diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

Maraş açıklaması: Türkiye'den de burada mülk sahibi olma noktasına gelenler olabilir

Kıbrıs'ta yaptığı "Maraş açılımda ikinci aşama" açıklamasıyla ilgili ise Erdoğan "Keşke Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarını yapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar" dedi. Erdoğan "Hatta bu konuda Türkiye’den de gelip burada mülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir. Şu anda bizim en çok dikkat ettiğimiz konu, hukuk içerisinde, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu problemi çözmek" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'a giden heyette yer alması için Saadet Partisi, CHP ve İYİP liderlerinin davet edildiğini ancak katılmadıklarını söyleyen Erdoğan HDP'ninse davet edilmediğini belirttti. Erdoğan "Erbakan Hocamızın sebebiyle oğlu Fatih Bey davet edildi. Hakeza Oğuzhan Bey (Asiltürk) o dönemin içerisinde aktif rol oynadığı için o da davet edildi. Sayın Önder Aksakal merhum Ecevit’in şu andaki adeta vekili konumunda kabul edilerek o da davet edildi. Sağ olsunlar geldiler" dedi.

'Biz olumlu cevap vermezsek Güney Kıbrıs NATO'ya giremez'

Erdoğan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO'ya üye olmasına ilişkin tartışmalarla ilgili ise "NATO'nun kendi sözleşmesine baktığımız zaman, burada bizim olumlu bir cevap vermediğimiz sürece bir defa Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir. Bunu Yunanistan için yaptılar ama şu anda böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü artık Yunanistan'ı NATO'ya üye yaptıkları zamanki gibi bir hükümet yok Türkiye'de. Şimdi biz varız" diye konuştu.

'Taliban'la ilgili bazı görüşmelerimiz sürüyor'

Afganistan'dan büyük göç dalgasıyla ilgili güvenlikle ilgili tüm önlemlerin alındığını söyleyen Erdoğan bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydetti. Erdoğan "İşin bir de Taliban boyutu var. Onlarla ilgili olarak da bazı görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmesine ilişkin ise Erdoğan "Macron benimle hem iyi geçinmek istiyor; 'Artık birbirimize böyle yüklenmeyelim' diyor. Ama öbür taraftan da aradan birkaç gün geçiyor; işte PKK’nın, YPG’nin bu tür uzantılarıyla el ele adım atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya yeni düzenleme sinyali

NTV'nin aktardığına göre Erdoğan sosyal medyaya ilişkin de "Yalan terörüne karşı harekete geçiyoruz" diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili uluslararası alandaki düzenlemelerle ilgili bir çalışma yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis’te bir çalışma yürütülecek. Bizdeki muhalefet partisi bu yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Onun için üzerine gitmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Erdoğan seçim barajının düşürülmesinin de içinde olduğu seçim yasası değişikliği çalışmasında MHP ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, mutabakat sağlanmadan karar açıklamayacaklarını kaydetti.