Erdoğan'dan Süleyman Çelebi yılı genelgesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Süleyman Çelebi'nin ölümünün 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

"Süleyman Çelebi'yi yâd etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenleneceğini" belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır."