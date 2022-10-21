Erdoğan'dan sonra bir darbe de Bahçeli'ye: O da İYİP'e katılıyor

AKP’den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba’dan sonra MHP’li Oktay Vural’ın da İYİP'e katılacağı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, İYİP'e ‘iktidarı rahatsız edecek’ katılımların devam edeceği belirtilirken “sıradaki ismin eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın olabileceği” ifade ediliyor.

İYİP'e katılan yeni isimler kritik görevlere de getiriliyor. Mayıs ayında İYİP'e katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

İYİP'e bu hafta katılan isim Prof. Dr. Kürşad Zorlu oldu. Zorlu, partide iki yıl önce lağvedilen Sözcülük görevine getirildi.