Erdoğan'dan seyahat yasakları hakkında açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açılışta, "Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz" diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Toplam 5 milyar liralık yatırımla 1200 istihdam ilavesini ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum. Türkiye turizmde kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya, İngiltere, Rusya... Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

Sağlık hizmetleri konusunda da benim diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz.

16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor.

Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz.

Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilecek.

16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor. "

Erdoğan'ın açılışına katıldığı otelin sahibi de NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral.