Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Süreci başlatacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de bakanlarıyla yaptığı toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.
Erdoğan seçim tarihine ilişkin "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük" dedi. Erdoğan "Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:
- Kağıthane'den havalimanına ulaşımı fevkalade kolay, hızlı ve konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldım. Paris'te bile yok ha! Paris'teki metronun çatısı akıyor. Paris'e gitmeyenlerin tabi neyin, nerede, ne olduğundan haberi yok.
- 14 Mayıs seçim için en uygun tarih. Meclis 5'te 3 çoğunlukla karar almazsa Cumhurbaşkanı olarak kararı alıp süreci başlatacağız.
- Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.
- Şimdi 6 dakikada köprüden karşıdan karşıya geçmeyi başarıyorsun. Medeni olmak budur! Ak Parti iktidarı bunları başardı!
- [İsveç] Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir destek bekleyemeyecekleri açıktır.
- Vaz geçtiğimiz vergi gelirimiz 290 milyar liranın üzerindedir. 290 milyar liralık bir kaynağı evinde kullandığı elektrikten, markette yaptığı alışverişine kadar, hayatın pek çok safhasında vatandaşın cebinde bıraktık.
- Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.
- Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.
- İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun hızla yüzde 30'lara düştüğünü de göreceksiniz. İyi bir hazırlık yaptık, iyi bir altyapı kurduk. Milletimizin her bir kesimine ayrı destek programları hazırlayıp uyguladık.
- [Öğrenim kredisi] Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.
- Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.