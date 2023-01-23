Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Süreci başlatacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe'de bakanlarıyla yaptığı toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.

Erdoğan seçim tarihine ilişkin "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük" dedi. Erdoğan "Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle: