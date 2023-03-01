Erdoğan'dan seçim mesajı: 'Millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan konuşmasında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk kez seçim tarihine ilişkin bir mesaj vererek "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" dedi. Muhalefeti hedef alarak "sirk cambazları, felaket tellalları" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Oluşturulmak istenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız" dedi. Erdoğan partisinin "başörtüsü" için Anayasa değişikliği teklifini ise kısa sürede sonuçlandıracağını duyurdu.

Deprem sonrasında "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulacağını belirten Erdoğan, Türkiye "Ulusal Risk Kalkanı Modeli" oluşturmayı planladıklarını ve ilk toplantılarını Cuma günü yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.

- Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur.

- Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerinin, dünyadaki arama kurtarma ekiplerinin de önemli bir kısmını deprem bölgesinde topladık. Bölgede görevlendirdiğimiz toplam kamu görevli sayısı 271 bin. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle tüm imkanlarıyla bu çalışmalara katıldı. Gönüllülerle neredeyse yarım milyon insan depremzedelerimizin imdadına koştu.

- Bu rakamlar değil ülkemizde dünyanın her yerinde böylesine geniş çaplı felakete müdahale edebilecek ekip bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Ülkemize gelen yabancı ekipler de bunları ifade ettiler. Biz bahanelerin arkasına sığınmıyoruz.

- Kimi eksiklikler, aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle yardıma koştuk. Birilerinin insanlarımızla birlikte devletin de enkaz altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz.

'Sirk cambazları, felaket tellalları...'

- Acilen yapılması gereken tüm işler yapılınca bunlar da eski kimliklerine büründüler. Bütün bu vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları, acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye 2 kez gittik.

- Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

203 bin 958 bina yıkık, ağır hasarlı, ya da acil yıkılacak durumda. Bunların yüzde 98'i 2000 yılı öncesi yapılmış.



- (Akşener'i hedef aldı) Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimiz söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt.

Seçim 14 Mayıs'ta mesajı

- Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacak.

- Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay.

- Depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız deprem şehirlerine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı.

'Helallik istemek milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesi'

- Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçen bu muhabbeti anlayamaz.

- Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde.

- Oluşturulmak istenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Şimdi tek gündemimiz depremdir.

- Felaketin haberini alır almaz şartları sonuna kadar zorlayarak yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içinde olduk.

- Hatay’da 145 bin 650 konut, 15 bin 224 köy evi, Kahramanmaraş’ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy evi, Malatya’da 62 bin konut, 16 bin 714 köy evi, Adıyaman’da 43 bin 400 konut, 11 bin 400 köy evi, Gaziantep’te 30 bin 150 konut, 8 bin 162 köy evi, Osmaniye’de 11 bin 600 konut, bin 598 köy evi, Diyarbakır’da 6 bin konut, 634 köy evi, Elazığ’da 4500 konut, 588 köy evi, Şanlıurfa’da 3 bin konut, 700 köy evi, Adana’da bin 800 konut, 293 köy evi, Kilis’te bin 250 konut, bin 681 köy evi inşa edeceğiz.

- Deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkmasını temin için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır. Yıkık, ağır hasarlı binaların geçmişe dönük borçlarını siliyoruz.

'Bu anlayışla 2009'da AFAD'ı kuran biziz'

- Türkiye'de bütünleşik afet yönetimi dediğimiz anlayışla 2009'da AFAD'ı kuran biziz. AFAD'ın ve diğer STK'ların pek çok afette, insani krizde gösterdiği çalışmaları yakından takip ettik. Sivil yardım kuruluşlarına, bunlara yapılan hakaretleri de asla unutmadığımızı, kayıtlarımıza aldığımızı ifade etmek istiyorum.

- 'Coğrafya kaderdir' tespitini kabulleniş değil, çıkış noktası haline getiriyoruz. Engellerin tamamını bir afet olarak görmemiz gerekiyor. Yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Bu konunun polemik malzemesi yapılmasına karşıyız.

- Ülkemizin deprem, sel, orman yangını, maden kazası gibi öncelikli risk alanlarını belirliyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekeleyecek bu çalışmaya cuma günü devam edeceğiz. Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çalışmasının koordinasyonunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum yönetecektir.

- Bizim son 20 yılda sadece kentsel dönüşüm projeleriyle güvenli konut seferberliği başlı başına devrimdir. İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor. Ancak bu gayretiizin her adımında yaşadığımız zorlukların siyasi ve hukuki engelleri sizler biliyorsunuz.

'Bay bay Kemal kentsel dönüşüme karşı'

- Bay bay Kemal kentsel dönüşüme karşı, yanındaki hanfendi karşı. Beykoz'a gidiyor orada kentsel dönüşüme karşı olduklarını söylüyorlar. Hadi bakalım bu neticenin altından kalk. Ama Erdoğan kalkıp Çamlıca Camisi'nin altında vatandaşa 'Yarın istemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız, kimse hesap soracaksınız; bana. Gelin şuraları boşaltalım güzel binalar yapalım'. Her yönüyle orada oturan vatandaşlarımız çok memnun. Eğer başında önümüzü açsaydılar, şimdi oralar bitmiş olacaktı. Ne ana muhalefet, ne yanındaki yavru muhalefetler kentsel dönüşümden anlamazlar. Bunlar depremi göremiyorlar.

- Kahramanmaraş merkezli depremler bize artık bu konunun en hızlı şekilde, en kısa sürede çözümünün şart olduğunu göstermiştir. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerin bitirecek yeni çalışma modeli benimseyeceğiz. Bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi bitireceğiz. Meclis'in yeni döneminde gereken hukuki çalışmaları yapıp, hemen işe girişeceğiz.

- Türkiye için hemen şimdi diyerek ülkemizi depremlere ve diğer afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeyi milletimize karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

AKP türban düzenlemesinden vazgeçmiyor

- EYT meselesi kabul edildi. Milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum. Borçları yapılandıran kanun teklifi de gündemimizin konularından biridir. 2 bin lira altı borçların silinmesi, öğrenci kredileri ve ehliyetlerdeki ceza puanlarını içeriyor.

- Karadeniz gazını sisteme vermeye başlayınca çok daha rahat edeceğiz.

- Başörtüsü özgürlüğünü ve ailenin korunması teklifini Meclis'e sunmuştuk. Konuyla ilgili arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar. Bunu konuyu da en kısa zamanda neticelendirmek görevimizdir."