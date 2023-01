Erdoğan'dan seçim açıklaması: 10 Mart'ta açıklayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da partisinin Gençlik Kolları'nca düzenlenen Bursa Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşma banttan yayınlandı.

Erdoğan konuşmasında dün Bursa'daki mitingine katılanların sayısının resmi rakamlarla 120 bin kişiyi bulduğunu belirterek "Bu bir şeyi gösteriyor Allah'ın izniyle inşallah Mayıs bir başka olacak, bu bahar bir başka bahar olacak" dedi.

Seçim tarihini 10 Mart'ta açıklayacağını duyurdu

Erdoğan seçim tarihine dair açıklamasını 10 Mart'ta yapacağını belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız."

Altılı masayı hedef aldı: 'Kukla aday arıyorlar, bulamıyorlar'

Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan "Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerine "Dertleri, milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek sizlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak, milletvekili seçmek değil. Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, sayısının 6 mı, 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır" diye devam etti.

Erdoğan "Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Milletimiz ülkesini yönetmek için cumhurbaşkanı seçmenin peşinde, bunlar masa ortaklarının yöneteceği aday bulma peşinde. Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye Yüzyılı'na erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan, güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların, 1970'lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir.

- Eski Türkiye dedikleri ne biliyor musunuz? 'Eski Türkiye', günlük hayatınızın hemen her anında yararlandığınız imkanların neredeyse hiçbirinin olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye her işin çok emekle yürütüldüğü, buna karşılık çok az sonuç alınabildiği, çok az mesafe katedilebildiği Türkiye'dir. Eski Türkiye, insanların birbirleriyle sınırsız iletişimi bırakın, asgari müştereklerde bile buluşmakta zorlandığı Türkiye'dir. Eski Türkiye, siyasette, ticarette, bürokraside, akademide, sanatta velhasıl hayatın her alanında bir avuç seçkin azınlık dışında kimseye şans verilmeyen Türkiye'dir. Eski Türkiye, altılı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kargaşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye'dir. Eski Türkiye, siyaset kurumunun, milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine sürekli kriz ürettiği, suni krizleri tetiklediği Türkiye'dir.

- Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişiminin vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimleri, ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde küresel yönetim ve ekonomi düzenindeki hak ettiği yerin gerisine düşmemesi için önemli görüyoruz. Sonra meydanda at da söz de sizin olacaktır

- Bu şimdi bir erken seçim değil. Seçimi öne almak.

- 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Biz kararımızı 10 Mart'ta inşallah açıklayacağız.

- (Şimdiki imkanlarla okusaydınız ne olurdu şeklindeki soru üzerine) Biz var ya biz çok garip okuduk be! Teksir notu nedir bilir misin? Abilerimizden bize satın derdik, bize satmazlardı. Zaten kitabı kırtasiyeciden alamazdık, defter için bir hafta 10 gün sonraya gün verirlerdi.

- İnanın bu adamların eline bu memleket kalırsa sonumuz yazık olur.

- Bizim üniversiteye girdiğimiz zamanlarda 10 öğrenciden 1 tanesi üniversiteye girebiliyordu. Şimdi neredeyse 10'da 10. Bunu Ak Parti sağladı. Şu anda garip gureba üniversite imkanını yakalayabiliyor.

- (Anayasa değişikliği) Yasal düzenlemeyle her an her zaman bir değişiklik arayışına gidebilirler. Biz bunu Anayasa zeminie oturtalım sağlam olsun. Biz CHP'yi biliriz. Bizim kızlarımızın başlarını nasıl açtırdıklarını biliriz. Eğer dürüst, samimi davranıyorlarsa o zaman gelin şöyle 400'ün üzerinde milletvekilimiz olarak Anayasa değişikliği yaparak bu işi bitirmiş olalım. Oldu oldu, olmadı alternatif yollarımız var, onları da deneyeceğiz."