AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Efendim seçimler için sekiz ay dediniz ama 14 Mayıs tarihi de konuşuluyor” diyen muhabire, “Karıştırma şimdi” yanıtını verdi.
Erdoğan’dan ‘seçim 14 Mayıs’ta mı’ sorusuna yanıt: Karıştırma şimdi
Kendisine ‘seçim 14 Mayıs’ta mı?’ sorusunu soran muhabire yanıt vermeyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘karıştırma şimdi’ dedi.
Haber Merkezi