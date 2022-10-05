Erdoğan’dan ‘seçim 14 Mayıs’ta mı’ sorusuna yanıt: Karıştırma şimdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Efendim seçimler için sekiz ay dediniz ama 14 Mayıs tarihi de konuşuluyor” diyen muhabire, “Karıştırma şimdi” yanıtını verdi.