Erdoğan'dan parti teşkilatlarına uyarı: İç tartışmaları bırakın, seçime çalışın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu ziyaretinde partililerle konuşmalarını aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, parti teşkilatına iç tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlamaları talimatının verildiğini ifade etti.

Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık' diye yanıt veriyor.

Erdoğan, 'O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın' diye talimat veriyor."