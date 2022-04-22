Erdoğan'dan operasyon açıklaması: Biraz uzun sürecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazı sonrasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekatıyla ilgili konuştu. "Operasyon biraz uzun sürecek" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda terör örgütü can çekişiyor. Pençe Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'i buldu. Maalesef şehitlerimizin sayısı 3'e yükseldi. Bir uzman çavuşumuz harekatta şehit oldu."

Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile tekrar görüşme yapmayı planladıklarını söyleyerek "İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz." dedi.