Erdoğan’dan ‘o bakanı kovun’ talebi: ‘Bizden onay istiyorsanız…’

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO’ya dahil olmak istediklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında yaşanan üyelik gerilimi devam ederken İsveç medyasında dikkat çekici bir iddia yer aldı. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen’e konuşan bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında seçime girecek İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’a talebini ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın İsveç’in Savunma Bakanı Peter Hultqvist’in görevden alınmasını talep ettiğini söyledi.

PKK kutlamasına katılmıştı

Erdoğan’ın bu talebine dayanak olarak da Hultqvist’in 10 yıl önce 2011’de PKK’nin kuruluşunun 33’üncü yılı 'kutlamalarına' katıldığını gösterdiği belirtildi. O dönemde Sosyal Demokratlar’dan bir vekil olarak görev alan Hultqvist’in o dönem katıldığı etkinlik büyük kriz yaratmıştı. Hultqvist Borlange’deki etkinliğe katılmasının sebebi olarak da Kürt gruplara desteğini göstermek olduğunu söylemişti.

Expressen’e konuşan kaynak İsveç ve Türkiye’den heyetlerin görüştüğünü söylerken “Türkiye Hultqvist’in savunma bakanlığından alınmasını istiyor” dedi.

Konuyla ilgili Expressen, savunma bakanı Hultqvist’e bazı sorular sordu. Hultqvist, “O zaman olduğu gibi şimdi de Kürt sorununun demokratik yollarla, müzakere ve anlaşmalarla çözüleceğine inanıyorum. Ben barış haricinde bir şeyi desteklemedim ve terörizme karşıyım. Bunun haricinde başka bir yorumum yok” dedi.