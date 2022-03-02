Erdoğan'dan 'Nuri Killigil' paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1940'larda Türkiye'de anti-komünist propagandanın öne çıkan isimlerinden, Nazi Almanyası'yla kurduğu yakın ilişkilerle bilinen, silah fabrikası sahibi, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil'i ölüm yıldönümünde andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/HLA6qNnGc0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2022