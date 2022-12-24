Erdoğan'dan 'Noel' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı Noel mesajında, “Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Noel Yortusu dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Erdoğan’ın mesajı şöyle:

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel Yortularını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”