Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle KKTC son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Gayemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır.

Kıbrıs Türk'ü adaletsizliğin ve çifte standartın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuştur. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin haklarını teslim edenler, iş icraata geldiğinde hep üç maymunu oynadılar.

'Müzakere olacaksa artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmeli'

Artık adada farklı kültür, din, dil ve geleneklere sahip iki ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Türkiye olarak Sayın Tatar liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek verdik. Sayın Tatar'a gösterdiği kararlı duruş için tebrik etmek istiyorum. Kimse Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün bedelini artık Türk tarafına ödetemez.

Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir."