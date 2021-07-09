Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Kurşunlu Camisi'ndeki namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin, 9-10 gün arasında olabileceğini söyledi.

Aşılama sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Aşılamada, 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız" dedi.

Afganistan'daki sürece ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni öven Erdoğan, "Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Türkiye, bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır" iddiasında bulundu.