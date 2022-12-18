Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de bir otelde katıldığı "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programındaki konuşması banttan yayınlandı.

Erdoğan konuşmasında Mardin'i "bir barış ve huzur şehri" olarak niteledi ve "Türkiye Yüzyılı, bu vatan toprakları üzerinde hayatını sürdüren, ona sadakatle bağlı olan, geleceğini burada gören her bir insanımızın yüzyılıdır" ifadesini kullandı.

'Şimdi birileri helalleşmeye gelecekmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan "Şimdi birileri, 'helalleşmeye' gelecekmiş. Sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak, onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz ve 2023 bunun cevabı olacak" diye konuştu.

'Üstünlük takva ile olur'

AA'nın aktardığına göre Erdoğan "üstünlüğün, kimsenin etnik kimliğiyle değil, ancak takva ile olacağını" ileri sürerek şunları söyledi:

"Takva nedir? Kim ki Allah'a daha yakındır, o en üstündür. Bunun dışındakiler hikaye. Şimdi biz, 20 yıllık iktidarlarımız döneminde hiçbir zaman insanlarımız ve şehirlerimiz arasında ayrımcılık yapmadık. Hep bu kardeşiniz ne dedi? Batıda ne varsa, doğuda da o olacak dedi. Ve bunu yaptık mı? Yaptık. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. İşte 26 havalimanı ile yola çıktık, şimdi 57 tane havalimanımız var. Şu anda Ağrı'da, Kars'ta, Hakkari'de havalimanlarımız var mı? Var. Bizden önce niye yoktu? Onlar niye yönetmediler bu ülkeyi? 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin kilometre bölünmüş yol var."

Erdoğan, "İnanıyorum ki bu gençlik 2023'te sandıkları çökertecek ve biz, gençlerimizle, kadınlarımızla, ana kademeyle gümbür gümbür geliyoruz ve geleceğiz" dedi.

Hangi inanca, kültüre, kökene mensup olursa olsun, 85 milyonun tüm ferdini "samimiyetle bağırlarına bastıklarını" iddia eden Erdoğan, "Yasakların değil, tüm vatandaşlarımızın inancını özgürce yaşayabildiği, kendini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştık" diye konuştu.

'Ben söylemiyorum, dünya liderleri söylüyor'

Şu anda tüm dünyada altyapısıyla, üstyapısıyla "örnek bir Türkiye" olduğunu savunan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bunu ben söylemiyorum, dünyanın liderleri söylüyor. Halka hizmeti hakka hizmet gören tasavvurumuzla, milletimize hizmetkar olmayı en büyük şeref payesi saydık. Biz, milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Son 20 yıldır ekonomiyle birlikte demokrasimizi de güçlendirmek, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak için canla başla çalışıyoruz."

"Eski Türkiye'nin inkarcı, dışlayıcı, hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı, nobran yaklaşımını tüm izleriyle ortadan kaldırmak için çalıştıklarını" ileri süren Erdoğan, "Bunun yerine, devlet-vatandaş ilişkisinde daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı bir bakış açısını ikame ettik" dedi.

'Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki tereddütleri artık geride bıraktık'

Erdoğan "Yaptığımız her düzenlemenin, hayata geçirdiğimiz her reformun gerisinde, diğer inançlara mensup insanlarımıza bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olduklarını hissettirme ve gösterme gayreti vardır. Asla istismar veya riyakarlık peşinde değiliz. Biz bu şekilde aslında kendi inancımızın gereğini de yerine getiriyoruz. Çünkü bizim inancımız, diğer inanç sahiplerine, ortak insani temeller üzerinde saygı duymayı, hatta destek olmayı gerektirir. Peygamberimizden Hz. Ömer'e, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar tarihimizde bu anlayışın sayısız timsaline rastlamak mümkündür. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan acıların bir yansıması olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ilk dönemlerindeki tereddütleri artık geride bıraktık" diye konuştu.

'Jakoben zihniyetin, günümüz Türkiyesi'nde asla yeri yoktur'

Erdoğan "Hangi inanca, görüşe, kökene mensup olursak olalım, hepimiz aynı gemide olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Benim Kürt kardeşlerimin dilinden ve kültüründen dolayı, benim Alevi kardeşlerimin meşrebinden dolayı, benim mütedeyyin kardeşlerimin yaşayışından dolayı, benim gayrimüslim vatandaşlarımın inancından dolayı, hasılı bir avuç seçkin azınlık dışında kalan milyonların farklı sebeplerle ayrımcılığa uğradığı eski devlet anlayışı tamamen mazide kalmıştır. Kendi insanına tepeden bakan jakoben zihniyetin, günümüz Türkiyesinde asla yeri yoktur ve olmayacaktır. Nasıl bugünün Türkiyesi dününkinden daha özgür, daha müreffeh ise inşallah yarının Türkiyesi de bugünkünden daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Mardin'e yeni oteller inşa edeceğiz'

Mardin'e bu yıl gelen ziyaretçi sayısının 3 milyon olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ne demek, şu anda Mardin bir çekim alanı oluşturuyor. Artık oteller falan yetmiyor, daha yeni yeni oteller inşa ederek, burayı çok daha farklı bir hale getireceğiz. Kültür geliştirme ajanslarıyla bu potansiyeli hayata geçirecek ilk adımı atıyoruz" dedi.

'Tayfun Füzesi menzili 1000 kilometre olacak'

Programa katılan bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunanistan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."

Aynı gencin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü anımsatması üzerine Erdoğan, "O kadar... Gencimiz yetişiyor işte, bak ne diyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz." diye konuştu.

'Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor'

Erdoğan silah sanayisi üzerine sorulan bir soru üzerine "Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Gerek İHA'lar gerek SİHA'lar, Akıncı. Ama gelen asıl Kızılelma ayrı, farklı bir şey. İnşallah Kızılelma 2024, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan'a 'Seçim ne zaman?' sorusu

Bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız" ifadeleri üzerine Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Aynı gencin "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız" demesi üzerine Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz" ifadesini kullandı.

'Böyle bir doğalgazın gelmesi bizi çok daha rahatlatacak'

"Birkaç aydır Türkiye'nin doğalgaz hub'ı (merkez) olma gündemi var. Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerinden satılmasıyla gündem başladı. Bu hafta da Türkmenistan'a gittiniz, gazla ilgili gündem oluştu. Silivri'de doğalgaz yer altı depolama tesisi açtınız. Bu konuda ülkemizin böyle rol üstleneceğini ne zaman öngördünüz?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu uzun zamandır gündemimizde olan bir durumdu. Bunu Sayın Putin ile defalarca görüştük ve Sayın Putin Türkiye'yi bu noktada bir 'hub' olarak kabul etti ve 'Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu doğalgazı verebiliriz hatta hatta fiyatı da siz belirleyin.' dedi. Biz de kabul dedik ve TürkAkım olarak inşallah bunun adını da koyduk. Türkmenistan'da yaptığımız seyahatte de Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye olarak üçlü böyle bir adımı atıp alamayacağımızı konuştuk. 'Niye olmasın' dendi ve şimdi bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme de. Benim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım ekibiyle, Azerbaycan ekibiyle Türkmenistan ekibiyle bir ön çalışma yapacaklar. Bu ön çalışmadan sonra da biz liderler olarak tekrar bir araya geleceğiz. Nasıl bir yol haritası belirleyeceğiz bunun kararını inşallah vereceğiz. Çünkü Türkmenistan'dan, özellikle Azerbaycan üzerinden böyle bir doğalgazın ülkemize gelmesi bizi çok daha rahatlatacaktır."

